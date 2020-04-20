بالفيديو.. طبيب أميركي من أصل عربي ينتقد "الصحة العالمية" وفاوتشي بشأن "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

انتقد الطبيب الأميركي والعربي الأصل رشيد بوطار، وهو اختصاصي في علم السموم، بشدة منظمة الصحة العالمية، وعضو فريق عمل البيت الأبيض لفيروس "كورونا المستجد"، الدكتور أنتوني فاوتشي، ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، وإدارة مكافحة الأمراض والوقاية منها (في أميركا)، على طريق معالجة أزمة "كورونا"، كما هاجم المغالطات العلمية التي يتم الترويج لها.

وأوضح بوطار لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن هناك تواطؤ في الولايات المتحدة والمؤسسات البحثية.

واتهم بوطار فاوتشي بخرق القانون بالموافقة على أبحاث أدت إلى نشوء "كوفيد 19"

وكشف بوطار أن الخبراء تنبأوا في 2017 بأن ترامب سيواجه وباء قاتلاً.

وأكد أنه لا يوجد فيروس يمكنه أن يتنقل لمسافة 13 قدماً، فيما اعتبر سكوت للعلماء والأطباء أمام أكاذيب علمية ومعلومات مغلوطة قد تغير العالم، حيث أكد أنه تم تجاهل علم الجراثيم وكيف تعمل الأجهزة المناعية.

واعتبر ما يتم الترويج له حول "كورونا المستجد" تضليل إعلامي وممارسة التخويف على الرأي العام.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم التأكد من أن الفيروس نفسه هو الذي قتل الضحايا، وأن الاختبارات ليست دقيقة، كما أن أعداد ضحايا "كورونا المستجد" أقل من ضحايا الانفلونزا الموسمية.

وقال إن هناك تضخيم لأعداد الوفيات وتضليل بشأن أسباب الوفيات، وطالب بمحاسبة فاوتشي وبيل غيتس وغيرهم.

ووصف بوطار فاتشي بـ"الخائن"، وأنه يعمل لأجندة خاصة وخطيرة تتعارض مع مصلحة الشعب الأميركي، وأن إقالته أقل شيء يجب فعله

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نصح بعلاجات لـ "كورونا" استخدمت لفترة طويلة ولها فعالية، فيما أكد أن اللقاحات التي تم وصفها لـ"كورونا" سببت مرض التوحد.

وتابع أن الهدف من كل ما يجري هو حمل جميع الناس على تلقي اللقاحات، ومن ثم تسهيل مراقبتهم.