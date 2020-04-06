نيويورك تسجل أول حالة إصابة لحيوان بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال متحدث باسم حديقة حيوان برونكس في مدينة نيويورك الأميركية إن فحوصا أثبتت إصابة أنثى نمر في الحديقة بالمرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وذلك في أول حالة إصابة لحيوان بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأول إصابة لنمر بالمرض على مستوى العالم.



وقالت جمعية الحفاظ على الحياة البرية التي تدير حديقة الحيوان في بيان إن نتيجة الفحوص التي أجريت لأنثى النمر، التي أطلق عليها اسم نادية وتبلغ من العمر أربع سنوات وتنتمي لفصيلة نمر الملايو، جاءت إيجابية وإنها عانت من سعال جاف لكن من المتوقع أن تتعافى.



وأضافت في بيان "فحصنا أنثى النمر بدافع الحرص الشديد وسنعمل على أن تسهم أي معرفة نكتسبها بخصوص كوفيد-19 في الفهم العالمي المستمر لهذا الفيروس المستجد".