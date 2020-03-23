السعودية: أمر ملكي بمنع التجول من الـ7 مساءً وحتى الـ6 صباحاً

المصدر: الرياض - وام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، امراً ملكياً بمنع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، ابتداء من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يوماً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقضى الامر الملكي بان تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

واستثنى الامر الملكي من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وتضمن الأمر الملكي الطلب من الجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.