برلمانات "الرباعي العربي": تدخل تركيا في ليبيا انتهاك للسيادة يعزز الإرهابيين

المصدر: عواصم -وكالات

أعربت المجالس التشريعية لدول الرباعي العربي، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، عن رفضها الشديد لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مؤكدين استنكارهم للتدخل العسكري التركي في ليبيا، واعتبرته شكلاً من أشكال انتهاك السيادة يعزز الإرهابيين.

وأصدر مجلس الشورى السعودي، والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ومجلس النواب المصري، والبرلمان البحريني، بيانا شدد على رفضهم كل أشكال انتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان.

كما أعرب البيان عن بالغ القلق إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها ليبيا ودول الجوار، مستنكرا بشدة قرار البرلمان التركي بالموافقة على التدخل العسكري في ليبيا، والذي يعد انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي، واعتداء على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأضاف البيان: «وإذ نعلن عن تأييدنا ودعمنا وتبنينا لكل ما جاء في بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي، فإننا نجدد موقفنا البرلماني، الثابت والتام، في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، وأن التدخل الأجنبي يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية».

وطالب المجتمع الدولي، بالإسراع في القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع.

وكان البرلمان التركي قد صادق، أمس الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية وميليشياتها في طرابلس. وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق غير الدستورية برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

وكان السراج والرئيس التركي وقّعا في الـ27 من نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.