13 قتيلا إثر حريق في طائرة ركاب روسية خلال هبوطها اضطراريا

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت وكالات أنباء روسية أن 13 شخصا بينهم طفلان لقوا حتفهم على متن طائرة ركاب تابعة لشركة إيروفلوت الروسية اليوم عندما اشتعلت النيران بها في الجو وهبطت اضطرابا في مطار بموسكو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الطائرة وهي من طراز سوخوي سوبر جيت-100 وهي تهبط اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو والنيران مشتعلة في الجزء الخلفي منها.

وتمكن الكثير من الركاب بعد ذلك من الخروج عبر زلاجات الطوارئ في الأبواب التي تفتح تلقائيا في حالات الهبوط الاضطراري.

وقال الإعلام الروسي إن الطائرة كانت تقل 73 راكبا وستة هم أفراد الطاقم، وكانت تقوم برحلة بين موسكو ومورمانسك.

وأظهرت أشرطة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها. وأظهرت أشرطة أخرى ركابا يسارعون إلى النزول منها.

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة، فيما قالت وكالة ريا نوفوستي إنه قد يكون ناتجا عن خلل في نظام الكهرباء.