رحيل الممثل المغربي عزيز موهوب

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

توفي أمس، الممثل المغربي عزيز موهوب عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وعزيز موهوب من مواليد مدينة مراكش في 2 مارس 1939، وتخرج من معهد التمثيل في 1962، ويعد أحد أبرز نجوم الفن في المغرب.

وقد نعت وزارة الثقافة والاتصال المغربية الممثل عزيز موهوب.

وقالت الوزارة في بيان إن الراحل كان فنانا وممثلا مسرحيا قديرا «شارك في تأسس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح وغرفة الممثلين»، إلى جانب النجمين محمد الجم ونزهة الركراكي، وله معها العديد من المسرحيات، أشهرها «وجوه الخير» و«قدام الربح» و«ساعة مبروكة»، و«جار».

بدأ موهوب، المولود في مدينة مراكش، مشواره مع المسرح الذي حظى بالنصيب الأكبر من أعماله كما شارك في الأفلام الأولى التي شكلت انطلاقة السينما المغربية مثل (الحياة كفاح) عام 1968 للمخرجين أحمد المسناوي ومحمد التازي و(شمس الربيع) عام 1969 للمخرج لطيف لحلو.

قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية منها (شجرة الزاوية) و(خط الرجعة) و(الساس) و(الثمن) و(ولاد مرزوق) و(من دار لدار) واشتهر على نحو الخصوص بدور الرجل الثري.

أسس شركة للإنتاج الفني قدم من خلالها مجموعة من المسلسلات والأفلام كما كتب بعض النصوص التلفزيونية والمسرحية.

وأعلن موهوب في العام الماضي اعتزال التمثيل بعد مشوار امتد 58 عاما بسبب التقدم في السن والظروف الصحية.