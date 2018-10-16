هاري وميغان بانتظار مولودهما الأول

المصدر: لندن ــ وكالات

ينتظر حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، حدثاً سعيداً في ربيع 2019، وسيكون المولود هو السابع في ترتيب ولاية العرش.

وحسبما أعلن قصر كنزنجتون، مقر دوق ودوقة ساسكس، أمس، فإن ميغان حبلى في أسبوعها الـ12 تقريباً.

وقال القصر في بيان له إن هاري وزوجته «يثمنان الاهتمام الذي حظيا به من الناس في مختلف أرجاء العالم، منذ زواجهما في مايو الماضي، ويسعدهما أن يعلنا للجميع هذا الخبر السعيد (الحمل)».

وذاع الخبر بعد وقت قصير من وصول هاري وميغان إلى أستراليا في أول جولة خارجية لهما، ستشمل أيضاً نيوزيلندا وجزيرتي تونجا وفيجي بالمحيط الهادي.

وأقيمت مراسم زواج هاري، ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، وميغان نجمة المسلسل التلفزيوني الأميركي «سوتس»، في قلعة وندسور مقر الملكة إليزابيث غربي لندن قبل خمسة أشهر، وحظي بمتابعة كبيرة في أنحاء العالم.

وتشمل ارتباطات هاري وميغان في أستراليا لقاءات بقادة سياسيين من أجل الترحيب الرسمي، ورحلة بالقارب، ولقاء شعبي في دار الأوبرا في سيدني، إضافة إلى حضور دورة ألعاب إنفيكتوس في سيدني، التي سيتم افتتاحها السبت المقبل.