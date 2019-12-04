غوتيريس يجدد الحرص على إنجاز السلام الدائم في اليمن وإنهاء المعاناة

المصدر: القاهرة - سبأنت

التقى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، على هامش قمة المناخ في مدريد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لمناقشة التطورات والجهود الأممية المبذولة، حيث جدد الأمين العام للأمم المتحدة الحرص على إنجاز السلام الدائم في اليمن، وإنهاء المعاناة، فيما شدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة الضغط على الحوثيين، من أجل إنهاء العراقيل التي تواجهها الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك لتسهيل عمل المنظمة الدولية.

وأطلع نائب الرئيس اليمني، الأمين العام للأمم المتحدة على المستجدات في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة من قبل الحكومة ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لإحلال السلام الدائم في اليمن، رغم تعنت ميليشيات الانقلاب الحوثية وخروقاتها المستمرة، وتنصلها عن تنفيذ الاتفاقات وآخرها اتفاق استوكهولم.

وأكد نائب الرئيس للأمين العام للأمم المتحدة أن الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تدعم كل جهود السلام الأممية التي يبذلها المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، والمبنية على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ وبما يؤدي إلى سلام مستدام يُنهي الانقلاب، ويستعيد الدولة اليمنية.

وأشار نائب الرئيس إلى المعاناة الإنسانية للمواطن اليمني التي تتدهور يوماً بعد آخر، بفعل قبضة الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الإجرامية، واعتداءاتها المستمرة، وتهديدها الأمن والسلم الدوليين، فيما جدد غوتيريش حرصه على إنجاز السلام الدائم في اليمن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وفي الرياض، بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أمس، مع سفير الدنمارك لدى اليمن، أوله موسبي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم عملية السلام.

ولفت الوزير الحضرمي إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح يمثل ضرورة ملحة لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني وأدواته في اليمن، مشيراً إلى أنه سيعطي زخماً كبيراً لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن، منوهاً بأن مسار الأمم المتحدة هو المسار الوحيد والعملي لتحقيق السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وتطرق الحضرمي إلى جهود الحكومة ومساعيها للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي، مشددة على ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل التي تواجهها الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، والسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى خزان صافر للقيام بالإصلاحات اللازمة تفادياً لحدوث كارثة بيئية.

من جانبه، أكد السفير الدنماركي، دعم بلاده للحكومة الشرعية وجهود السلام الأممية، واستمرارها في تقديم الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية، متمنياً أن يحل الأمن والسلام في اليمن.

وفي القاهرة، بحث سفير اليمن لدى مصر، الدكتور محمد مارم، أمس، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

واستعرض مارم مع مساعد وزير الخارجية المصري، تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن، وجهود الحكومة الشرعية في تحقيق السلام، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، للبدء في تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار مارم إلى استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في رفض تنفيذ اتفاقات السلام، خدمةً للمشروع الإيراني المهدد للمنطقة والمزعزع لأمنها واستقرارها، رغم كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام الشامل والدائم، مجدداً شكر وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً للمواقف الأخوية الصادقة لمصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمها المستمر للشرعية الدستورية في اليمن، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، موقف بلاده الثابت تجاه القضية اليمنية، ودعمها جهود الشرعية الدستورية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن كافة.

• القاهرة تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية اليمنية، ودعمها جهود الشرعية الدستورية في استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن كافة.