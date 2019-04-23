ميليشيات الحوثي تحتجز 20 شاحنة مساعدات

المصدر: عدن - سبأنت

دان وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، بأشد العبارات، احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية، لـ20 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب.

وقال فتح في تصريح صحافي، أمس، إن هذه الجريمة تأكيد على تحمل الميليشيات الانقلابية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة، مؤكداً أن هذه الإجراءات الإرهابية تتنافى مع كل أخلاقيات العمل الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة.

وطالب فتح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والضغط على الميليشيات للإفراج عن الشاحنات الإغاثية والقاطرات المحملة بالوقود، والعمل على ضمان وصولها إلى الوجهة المخصصة لها بأسرع وقت ممكن، كما طالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق الأعمال الإنسانية، وتجريمها بوصفها أعمالاً إرهابية، وممارسة مزيد من الضغط لوقف هذه الجرائم، واتخاذ تدابير تكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها.