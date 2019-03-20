بالفيديو.. حجور.. مأساة إنسانية وإبادة جماعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حصارها وقصفها العشوائي على قبائل حجور بمديرية كشر في محافظة حجة اليمنية، لأكثر من شهرين متواصلين، قامت خلالهما بعمليات إبادة جماعية عن طريق قصف الأهالي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، حتى استشهد 62 مدنياً على الأقل، بعضهم من النساء والأطفال، وأصيب عشرات آخرون، فضلاً عن الإعدامات الميدانية وتصفية الجرحى، وعمليات النهب المستمرة، فيما شردت أكثر من 4000 أسرة، ونزحت إلى مناطق أكثر أمناً.

لا يتوقف القصف الحوثي على منازل المدنيين فقط، وإنما يشمل أيضاً استهداف المزارع والمدارس والمساجد دون تفرقة، أما الحصار فيشمل منع الغذاء والماء والدواء عن أبناء حجور.

ومن جانبه، قدم التحالف العربي لدعم الشرعية العديد من أنواع الدعم الإنساني للأهالي، عن طريق عمليات الإنزال الجوي، فضلاً عن دعم المقاومة عسكرياً، وقطع خطوط الإمداد الحوثية، فيما يواصل أهالي حجور توجيه نداءات للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، من أجل التدخل لإيقاف الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيات الانقلابية على مناطقهم المنكوبة.