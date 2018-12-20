وفدا الحكومة اليمنية والميليشيات يتبادلان قوائم للأسرى تتضمّن 16 ألف معتقل

المصدر: جنيف - رويترز

قال مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن وفدي الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون، في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي في السويد.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، أنه في غضون 40 يوماً على توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر 10 أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم.

وكان وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين تبادلا، الأسبوع الماضي، في السويد قوائم تتضمن أسماء نحو 15 ألف أسير، تمهيداً لبدء تطبيق اتفاق تبادل يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الـ20 من الشهر المقبل.