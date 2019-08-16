تركيا تفتتح قاعدة عسكرية جديدة في قطر

المصدر: أنقرة - وكالات

كشف تقرير نشرته صحيفة «حرييت» التركية عن أن أنقرة ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في الخريف بقطر، موضحاً أن أعداد القوات التركية المتمركزة في قاعدة طارق بن زياد ستزداد في المستقبل القريب.

وقالت الصحيفة إن الجنود الأتراك «يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة»، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، وذكرت أن القاعدة الجديدة سيفتتحها الرئيس التركي مع أمير قطر في الخريف المقبل.

وأوضحت أن القاعدة العسكرية الأولى بدأت أعمالها في أكتوبر 2015 «في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر 2017، تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا»، وقالت إن «تركيا بامتلاكها قاعدة عسكرية دائمة في قطر أصبحت قوة». ولفتت الصحيفة إلى أن أعمال بناء القاعدة الجديدة انتهت، وأنها تضم عدداً كبيراً من المنشآت الاجتماعية.