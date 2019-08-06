مئات العمال يُضربون عن العمل في قطر

المصدر: الدوحة - وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، قالوا إنها لتظاهرات عمال في قطر، احتجاجاً على أوضاعهم، وظهرت في الفيديو حشود كبيرة من العمال، وهم يقطعون أحد الطرق، حيث قاموا بالإضراب عن العمل نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها، والرواتب الشحيحة في قطر، بحسب النشطاء.

وبدا من المقاطع المصورة أن التظاهرات جرت وقت الظهيرة، بينما كان العمال المحتجون يرتدون سترات العمل، وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الفيديو جرى تصويره قبل يومين، وإنه يتعلق بإضراب عمال يشتغلون في مشروعات إنشاء ملاعب كأس العالم الذي تستضيفه قطر عام 2022. ويعد العمل في مجال الإنشاءات وقت الظهيرة من الأمور الخطيرة التي تهدد سلامة العمال، وقد حظرت العديد من دول المنطقة العمل في هذا التوقيت، ورغم وعود الدوحة بتحسين ظروف العمال الوافدين، الذين يبنون ملاعب كأس العالم، فقد كشفت تقارير إعلامية دولية وتحقيقات لمنظمات حقوقية زيف هذه الوعود، ملقية بالضوء على ظروف مروعة يعيشها العمال، تصل حد وضعهم في ما يشبه السجون، وذلك بحسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».