قطر تموّل قناة «حوثية» تبث من صنعاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

كشفت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عن تعاون إعلامي كبير بين الميليشيات الحوثية ودولة قطر، نتج عنه إنشاء قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين تبث من صنعاء، بتمويل ودعم فني وتقني من شبكة قنوات الجزيرة القطرية. وأشارت المصادر إلى أن قناة «اللحظة» الفضائية التابعة للميليشيات، والتي تم إطلاقها أخيراً، ممولة بالكامل من قطر، وتم تدريب العاملين فيها بشبكة «الجزيرة»، والتي عملت على تجهيزها فنياً وتقنياً بأحدث الأجهزة المستخدمة في عمليات البث والإنتاج، إلى جانب اعتماد مرتبات للعاملين فيها بالعملات الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن التعاون الإعلامي بين الحوثيين وقطر نتج عنه السماح بالحصول على معلومات ومستندات ووثائق سرية كانت تخص الحكومات اليمنية السابقة وأجهزتها الأمنية، والتي سيطرت عليها الميليشيات وقامت بتقديمها لقطر التي بدأت باستخدامها في إنتاج برامج تهاجم فيها الشرعية اليمنية.