14 مليار دولار تراجعاً في الودائع القطرية

المصدر: الدوحة - وكالات

تراجعت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي 32%، بما قيمته نحو 14.5 مليار دولار، حيث بلغت الودائع 112.1 مليار ريال (30.82 مليار دولار) حتى نهاية أبريل الماضي، على أساس سنوي، تراجعاً من 164.9 مليار ريال (45.32 مليار دولار أميركي).وزادت حاجة حكومة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي، بعد مقاطعة عربية للدوحة، بسبب الدعم القطري للإرهاب، ما دفعها للتوجه إلى الاقتراض والسحب من ودائعها، بخلاف تسييل استثمارات خارجية للإنفاق المحلي، ودفعت حاجة الدوحة المتنامية للسيولة المالية، الحكومة القطرية إلى التوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية.