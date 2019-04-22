قرقاش: سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها من المنظومة العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عملياً من المنظومة العربية وعلاقاتها، مشيراً إلى أن تعاملات قطر لم تتسم بالشفافية والصدق.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «لا يغيب عن الكثير من المتابعين أن سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عملياً من المنظومة العربية وعلاقاتها، حتى غدت وكأنها تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية».

وتابع: «النتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق».