أمير قطر يغادر القمة فجأة

المصدر: تونس - وكالات

غادر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقر انعقاد القمة العربية بالعاصمة التونسية، بعد أقل من ساعة على انطلاق أعمال جلستها الافتتاحية.

وشوهد تميم وهو ينسحب من الجلسة الافتتاحية أثناء كلمة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، الذي وجه انتقادات لتركيا وإيران.

انسحاب تميم جاء قبل إلقاء كلمته في القمة.

وأكدت مصادر باللجنة المنظمة لقمة تونس، أن مغادرة تميم تمثل رد فعل على الإدانة الواضحة التي وجهها أبوالغيط، أثناء كلمته، للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، ولاسيما التركية والإيرانية التي خلقت مشكلات جديدة فاقمت من أزمات المنطقة.