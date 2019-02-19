قرقاش: تخبط الدوحة مبعثه اليأس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن «الأسطوانة المكررة المشروخة، والقاعات الخالية، وعدم الاهتمام الدولي، هو حال استراتيجية الدوحة اليوم»، لافتاً إلى أن «تخبط الدوحة مبعثه اليأس»، وأوضح أن «هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ لأزمتها».

وقال قرقاش في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس: «الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة، والقاعات الخالية، وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم».

وتابع: «في هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولاشك في أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول، وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح».