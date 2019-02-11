صحيفة أميركية: أعضاء بالكونغرس يتهمون قطر بتمويل الإرهاب

المصدر: عن «العين الإخبارية»

اتهم أعضاء في الكونغرس الأميركي وقادة عسكريون وخبراء، قطر بتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط، وإجراء عمليات القرصنة والتجسس على الأراضي الأميركية، وفقاً لصحيفة «ذا إيبوك تايمز» الأميركية.

وجاءت هذه الاتهامات خلال مؤتمر نظمته مؤسسة منتدى الشرق الأوسط الأميركية للأبحاث، تحت عنوان «قطر.. حليف استراتيجي أم خطر عالمي»، في 6 فبراير الماضي، وشارك في المؤتمر أعضاء بارزون في الكونغرس، ومسؤولون من وزارة الدفاع والاستخبارات.

وقالت «ذا إيبوك تايمز» إن جاك بيرجمان، النائب عن الدائرة الأولى لولاية ميشيغان وملازم متقاعد، اتهم قطر بإجراء عمليات تجسس وقرصنة على أراضٍ أميركية، ورعاية الإرهاب في الشرق الأوسط.

وتابع بيرجمان قائلاً إن قناة «الجزيرة» أداة الدعاية القطرية أجرت عملية تجسس مدتها شهر ضد اليهود الأميركيين، وأشار أيضاً إلى تجسس قطر على مواطنين أميركيين، من بينهم حاخام أميركي وأحد كبار المتبرعين للحزب الجمهوري.

وأضاف النائب أن «قطر ترعى الإرهاب في مناطق، منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتستمر في تمويل حركة حماس في غزة».

وأشارت الصحيفة إلى أن «القطريين يمولون تنظيم (القاعدة) في سورية وجماعة (الإخوان)، ودفعوا فدية تصل إلى مليار دولار لإحدى الحركات التابعة لتنظيم (القاعدة) ومسؤولين أمنيين إيرانيين».

بدوره، قال وارن ديفيدسون، عضو الكونغرس عن الدائرة الثامنة لولاية أوهايو، إن «قطر تعمل كمصدر تمويل لجبهة النصرة، في سورية، فيما أعرب تشارلز إف. والد، وهو لواء طيار متقاعد عن اعتقاده بأن «قطر يجب أن تقرر إما أن تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي أو التعاون مع إيران، لن تستطيع فعل الاثنين معاً».