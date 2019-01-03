سويسرا تحقق في التمويل القطري للإرهاب

المصدر: عن بوابة «العين» الإخبارية

كشف موقع «أمستردام ويك» الهولندي، الناطق بالفرنسية، عن أن جهاز المخابرات السويسرية يجري تحقيقات سرية بشأن التمويلات القطرية للتنظيمات والشبكات الإرهابية، التي تختبئ تحت ستار المساعدات الإنسانية ومنظمات إسلامية.

وأوضح الموقع أن جهاز المخابرات السويسرية في إطار تحقيقاته السرية، تمكن من جمع معلومات دقيقة تتعلق بدعم قطر لتنظيمات إرهابية ومتطرفة في العديد من عواصم العالم، بما في ذلك سويسرا، وذلك بتتبع مسار الاتصالات لبعض الإرهابيين والمتطرفين المقيمين في قطر، والمتهمين بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأشار الموقع إلى أن التحقيقات شملت بعض الشخصيات القطرية بالمنفى في سويسرا، وبعض منظمات المجتمع المدني في جنيف، منها رئيس مؤسسة الكرامة عبدالرحمن النعيمي، ورئيس المجلس الإسلامي العالمي (مساع) علي السويدي، وهي منظمة إسلامية مقرها مدينة برن السويسرية، والمسؤول عن المجلس المركزي الإسلامي السويسري نيكولا بلانشو.

وعادت هذه الشخصيات إلى قطر صيف العام الماضي لدعم المنظمات الإرهابية، متدثرة بغطاء المنظمات الإسلامية والمساعدات الإنسانية، لاسيما تنظيم الإخوان الإرهابي، وفقاً للموقع الإخباري.

وفي ما يتعلق بمنظمة «الكرامة» لحقوق الإنسان في جنيف، أكد الموقع أن هذه المنظمة التي أسسها القطري عبدالرحمن النعيمي، أثارت اشتباه دول خليجية، ترى في أنشطة المنظمة دعماً للإرهاب.

وأضاف: «أجهزة مخابرات عدة في العالم تصنف هذه المنظمة بأنها سيئة السمعة، لكونها تضم معتقلين سابقين في سجن غوانتنامو»، مؤكداً أن «هذه المنظمة اتخذت دوراً عدائياً من دول التحالف العربي التي تحارب ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن».

وأشار الموقع إلى أنه «رغم الإنكار القطري فإن المخابرات السويسرية أكدت صلة الدوحة بتلك الشبكات والتشكيلات الداعمة للإرهاب».

وخلال الأشهر الماضية، حصلت المخابرات السويسرية على معلومات تتعلق بقائمة الشخصيات الداعمة للإرهاب، والتي أعدتها السعودية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث وجدت أن بعضها مقيم في قطر، والبعض الآخر من الناشطين الليبيين المنفيين في سويسرا منذ التسعينات.

ومنذ أشهر نقلت صحيفة «لوتون» السويسرية عن مصادر أمنية قولها، إن «المخابرات السويسرية بدأت في جمع معلومات دقيقة عن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية على أراضيها، في محاولة لفهم طبيعة هؤلاء الناس وتحركاتهم، للوصول إلى العقل المدبر ورأس الأفعى في دعم الإرهاب».

وأشارت «لوتون» إلى أن «بعض هذه الشبكات تلقت تدريباً وتمويلاً منظماً من قطر، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية المسلحة».