قرقاش: مقاطعة قطر مستمرة في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن «تستمر مقاطعة قطر في العام الجديد، وأن يستمر الفشل القطري في فكّ الإجراءات المتخذة ضدها»، كما رأى أن «التحالف العربي في اليمن في موقع أفضل، وسيشهد 2019 انفراجات في الأزمة، وتضعضعاً سياسياً لموقف الحوثي».

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه على موقع «تويتر»، أمس: «في تقديري، إن مقاطعة قطر مستمرة في 2019، لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها، رغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الأمير السابق، وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها».

أضاف: «في اليمن التحالف العربي في موقع أفضل، وسيشهد 2019 انفراجات في الأزمة، وتضعضعاً سياسياً لموقف الحوثي، الطريق مازال وعراً، والمسائل اليمنية لابد أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلاً».

وتابع: «في السياق الأشمل، نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، لعلنا مازلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية، ودوره أكبر حضوراً بعكس السنوات الماضية». وأشار إلى أن «الإمارات ستستمر في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء، لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة وزخماً عبر برنامجها الداخلي الطموح، والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد».