الجبير: على قطر تلبية مطالب الدول الـ 4

المصدر: عن «العربية. نت»

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، عقب اختتام قمة مجلس التعاون في الرياض، أن «على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع». وقال الجبير إن «أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر في المجلس».

وصرح وزير الخارجية السعودي بأن «الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس». وأعلن أن «دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي». وأضاف أن «الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها».