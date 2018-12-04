قرقاش: انسحاب قطر من «أوبك» إقرار بانحسار دور ونفوذ الدوحة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن قرار قطر بالانسحاب، أمس، من «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) يشكل إقراراً بانحسار دور ونفوذ الدوحة.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: إن «البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية. الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت. توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك».

وكان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أعلن، أمس، أن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول، اعتباراً من يناير المقبل.

وقلل خبراء في مجال الاقتصاد والنفط من قرار قطر، أمس، بمغادرة «أوبك»، وأشاروا إلى أن القرار يؤكد عمق الأزمة التي تعانيها صناعة الطاقة في قطر، بعد تأثر عديد مؤشرات الاقتصاد المحلي بفعل المقاطعة، بالإضافة إلى أن قطر دولة غير مؤثرة في المنظمة أو حتى في سوق النفط العالمية، بحكم أنها منتج صغير للنفط الخام، إذ إن إجمالي إنتاج قطر في أكتوبر الماضي لم يتجاوز 650 ألف برميل يومياً، وهو رقم قليل في سوق النفط.

كما أكد الخبراء أن القرار القطري لن يكون له أي تأثير على الأسعار سواء حالياً أو بعد خروجها رسمياً من المنظمة، وبالتالي لا مخاوف على الإنتاج أو الأسعار بفعل خروج قطر، لكن تبعات القرار على قطر ستظهر عقب خروجها الرسمي.