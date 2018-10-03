تراجع السياحة الخليجية في قطر بنسبة 79.5%

المصدر: الدوحة - وكالات

أظهرت أرقام رسمية، أمس، هبوط السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر بنسبة 79.5%، في أول ثمانية أشهر من 2018، حيث بلغ عددهم 139.3 ألف سائح، مقابل 679.1 ألف سائح خليجي في فترة المقارنة من 2017، بحسب منصة «قطريليكس» المتخصصة في تحليل ونشر مواد عن النظام القطري.

وكشفت الأرقام تدني حركة السياحة إلى قطر بشكل عام بنسبة 28.5%، حيث خسرت 483 ألف سائح في أول ثمانية أشهر من 2018، وبلغ عدد السياح الوافدين إليها منذ مطلع العام حتى نهاية أغسطس الماضي، نحو 1.209 مليون سائح.

وكان إجمالي عدد السياح العرب والأجانب إلى قطر، قد بلغ 1.692 مليون سائح خلال الفترة المماثلة، من السنة الماضية 2017.

وتراجعت السياحة العربية أيضاً بنسبة 37.3%، حيث بلغ العدد 81.3 ألف سائح، مقارنة مع 129.7 ألف سائح في الفترة نفسها من 2017.

وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو من العام الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أدى إلى تغيير وجهة السياحة إلى المناطق والوجهات الأكثر استقراراً بعيداً عن الدوحة.