«هآرتس»: علم إسرائيل قد يرفرف في قطر

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

احتفت صحيفة «هآرتس» بمشاركة ثلاثة لاعبين إسرائيليين في منافسات بطولة العالم للجمباز في الدوحة، خلال أكتوبر الجاري، وقالت إن علم إسرائيل قد يرفرف في سماء الدوحة، وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى فوز اللاعبين بميدالية واحدة على الأقل، وسيكون لزاماً على قطر، البلد المستضيف، رفع العلم وعزف النشيد الوطني.

وقبيل نحو 10 أيام ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن «الرياضيين الإسرائيليين الذي سيشاركون في بطولة العالم للجمباز في الدوحة أكتوبر الجاري، سيحظون بالترحيب الكامل كبقية الفرق الأخرى»، وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن جمعية الجمباز الإسرائيلية تلقت رسالة من قطر تقول: «نحن نحب الرياضة، ونكرّم الرياضيين الذين يمثلون بلادهم كسفراء للسلام والوئام».

وذكرت الرسالة المسرّبة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وهي موجهة من الاتحاد القطري للجمباز، إلى جمعية الجمباز الإسرائيلية: «نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات»، ما يعني أن الدوحة ستسمح للاعبين برفع العلم الإسرائيلي، واستخدام رموز هذا العلم، وأبرزها النجمة السداسية.

وفي يناير الماضي، أبدت الدوائر الإسرائيلية سعادتها لاستقبال قطر لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلا، للمشاركة في بطولة الدوحة المفتوحة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حضوره مباراة بين اللاعب الإسرائيلي والآخر الإسباني.