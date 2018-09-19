سلطان بن سحيم: تهجير نظام قطر 5000 من الغفران «عار»

المصدر: عن «العربية نت»

انتقد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها قطر، بعد قيام النظام بطرد نحو 5000 مواطن من قبيلة الغفران.

وقال بن سحيم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها قطر بطرد نظام الحمدين نحو 5000 مواطن من قبيلة الغفران، عندما كان تعداد المواطنين 200 ألف آنذاك، أي 2.5% من السكان».

وأضاف «النظام القطري سجّل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان».

وقال «أي إجحاف وظلم ذلك الذي فعله نظام الحمدين في حق قبيلة عزيزة كقبيلة الغفران، وطرد أفرادها، وسحب مواطنتهم دون أدنى حق».

وتابع «ما فعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته».