قرقاش: لا حلّ قريباً لأزمة قطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أنه يتفق مع رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، في أنه لا حلّ قريباً لأزمة قطر.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، مساء أمس: «أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لقناة فرنسا 24 بأن لا حلّ قريباً لأزمة بلاده».

وأضاف: «لا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها».

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: «شريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عاماً».

وكان برنامج «حوار» على قناة 24 الفرنسية استضاف حمد بن جاسم، للحديث عن الوضع في محافظة إدلب السورية، وأزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتناول الحوار أيضاً موضوع إيران والسلام في الشرق الأوسط.