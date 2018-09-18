«طائرة تميم» تثير انتقادات الأتراك والقطريين

المصدر: أنقرة - وكالات

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتلقيه الطائرة الفارهة كهدية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد جدل كبير حول ما إذا كانت تركيا اشترت الطائرة، أم تلقتها كهدية.

وقال أردوغان: «كانت قطر تبيع هذه الطائرة، وهي بقيمة 500 مليون دولار أميركي، واهتممنا نحن بالطائرة، وعندما علم أمير قطر بذلك أهداها لتركيا». وتفاقمت أزمة الطائرة عندما طالب رئيس حزب الشعب المعارض، كمال كليجدار أوغلو، من أردوغان، بأن يفصح عمن يملكها، وقال: «بينما يحثنا أردوغان على التوقف عن الاقتصاد الإسرافي والاتجاه نحو الاقتصاد المنتج، وجدته وقد حصل على طائرة فاخرة غير عادية». وانتقد الناشط القطري ممثل قبيلة الغفران، حمد خالد المري، النظام في الدوحة، الذي يدعم أردوغان بالمليارات، ويستنزف مقدرات البلاد بدعم دول تعاني الناحية الاقتصادية، في حين يتجاهل مطالب مواطنيه.