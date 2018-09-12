قطر «الداعم التاريخي للإرهاب».. صداع في رأس ترامب

المصدر: عن «سكاي نيوز عربية»

كشف تقرير لقناة «سي إن بي سي» الأميركية كيف تحولت قطر، التي وصفها بواحدة من أصغر دول العالم، إلى مصدر إزعاج للإدارة الأميركية، بسبب دعمها وتمويلها الإرهاب.

وذكر التقرير أن «قطر، الدولة الصغيرة والغنية بالنفط، باتت مصدراً كبيراً للإزعاج والتعقيد بالنسبة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي وصف هذه الدولة بـ«الداعم التاريخي للإرهاب».

وتابعت القناة الأميركية أن الدوحة باتت تشكّل «صداعاً» في رأس ترامب، على اعتبار أنها تصدر له مشكلات وتثير غضبه، مشيرة إلى أن هذه الدولة تلعب دوراً «مثيراً للجدل» في المنطقة والعالم.

وكشف التقرير أن النظام القطري سلك كل الطرق المباشرة والملتوية لإقناع الإدارة الأميركية بتبني موقفها في أزمتها مع محيطها.

ومن بين هذه الطرق، تقول القناة إنه «تمت مضاعفة حجم إنفاق الدوحة في أميركا أربعة أضعاف، وإعداد قائمة للشخصيات المقربة من الرئيس للتأثير في القرار الأميركي، من بينهم المستشار السابق لترامب، بيري بينيت»، وأضافت: «امتدت المحاولات القطرية لتحسين صورتها داخل الولايات المتحدة إلى إنفاق أكثر من 16 مليون دولار، في محاولة لتشكيل لوبي قطري، لتبني موقفها في أزمتها الحالية، بالإضافة إلى شراء شقة بسعر 6.5 ملايين دولار بأحد أبراج ترامب في نيويورك».

وتبقى كل المحاولات القطرية دون جدوى، حيث ذكر التقرير أن الرأي الأميركي في النظام القطري يظل سلبياً، وقال «رغم تصاعد التوتر بين أميركا وروسيا، إلا أن واشنطن ستبقي أعينها على قطر».