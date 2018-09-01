عمال في منشآت مونديال قطر يصفون حياتهم بأنها تشبه حياة الكلاب

المصدر: عن «سكاي نيوز عربية»

يروي عمال يشتغلون في منشآت مونديال 2022 في قطر، قصصاً مفزعة، تكشف عن حجم الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها الدوحة بحق هؤلاء العمال، الذين يصفون حياتهم بأنها تشبه حياة الكلاب.

وعلى الرغم من الانتقادات الهائلة، التي تعرضت لها قطر، عقب مقتل المئات من العمال الأجانب في ملاعب المونديال ومشروعاته، التي لاتزال قيد الإنشاء، فإن الدوحة لم تف بوعودها المتكررة بشأن إصلاح أوضاع العمال المعيشية، بل لاتزال تضرب بقوانين العمل الدولية والمحلية ومطالب مؤسسات حقوق الإنسان عرض الحائط.

والتقت قناة «دويتش فيله» الألمانية عدداً من العمال الآسيويين في موقع استاد المدينة التعليمية، إذ وصفوا ظروف معيشتهم بأنها «الأسوأ على الإطلاق»، وأن «حياة الكلاب أفضل من حياتهم»، واشتكوا الرواتب الزهيدة ورداءة الطعام، ومصادرة جوازات سفرهم.

وقال محمد أكرم، الذي تحدث للقناة الألمانية باسم مستعار: «نحن سبعة أشخاص نعيش في غرفة واحدة، والطعام الذي نحصل عليه قديم وسيئ. لقد صادر صاحب العمل جوازات سفرنا في اللحظة التي وصلنا فيها إلى البلد».

وأعرب أكرم، الذي يعمل كهربائياً في منشآت مترو قطر، عن استغرابه من الإصلاحات، التي وعدت بها الحكومة القطرية قبل أكثر من سنتين، قائلاً: «ليس لدي أي دراية بأي إصلاحات. لم يتغير شيء حتى الآن».

وقال وسيم خان، شريك أكرم في الغرفة، إنه يفكر بحزم حقائبه والعودة إلى الهند، مضيفاً أن «الحياة في المخيم لا تطاق. حياة الكلب في قريتي أفضل من هنا. طوال اليوم وأنا غارق في العرق، وأعمل في جو حار جداً يجعلني أشعر دوماً بالدوار».

ويعمل خان، الذي وصل إلى قطر قبل ستة أشهر، في توصيلات الكهرباء في منشآت مترو قطر، الأمر الذي يضطره إلى العمل في مساحات ضيقة جداً بين الأسقف لساعات طويلة جداً، وتحت درجة حرارة مرتفعة للغاية.

وعندما واجهت «دويتش فيله» شركة قطر للسكك الحديدية، بشأن مصادرة جوازات العمال، وحشر كل سبعة عمال في غرفة واحدة، اكتفت الشركة بالقول إنها «بدأت مراجعة داخلية لتحديد ما إذا كان هناك أي خرق للقانون».

ورصدت «دويتش فيله» بكاميراتها أكثر من 12 عاملاً يعملون بين الساعة 11:30 صباحاً والساعة الثالثة مساء، وهي ساعات حددتها دولة قطر كفترة راحة بين 15 و31 أغسطس، وهي الفترة الأكثر سخونة في السنة.

وقد واجهت القناة الألمانية اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن منشآت مونديال 2022، بما التقطته من صور وفيديوهات، إذ اعترف أعضاؤها بأن العمل خلال هذه الساعات محظور بالفعل، ووعدوا بإجراء تحقيق.

ويعيش آلاف العاملين بمنشآت مونديال قطر في مخيم بروة، الذي يبعد 45 دقيقة بالسيارة عن استاد المدينة التعليمية، الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، ومن المقرر انتهاء العمل فيه العام المقبل.

ويقبع المخيم وسط الصحراء، وتحدّه جدران بيضاء يلفها غبار كثيف، مع قليل من المطاعم، لتلبية احتياجات العمال والمحال التجارية، التي تبيع بطاقات الهواتف المحمولة.

وأعرب العمال الذين التقتهم القناة الألمانية عن سخطهم من الرواتب الضئيلة، التي يتلقونها (750 ريالاً قطرياً - 200 دولار أميركي)، وسط ظروف تجعل البقاء على قيد الحياة أمراً صعباً تحت حرارة تتجاوز في كثير من الأحيان 50 درجة مئوية. وتوفي المئات من العمال الآسيويين أثناء العمل في مشروعات كأس العالم في قطر. ففي عام 2012 توفي 520 عاملاً، لاتزال وفاة أكثر من 300 منهم غير مبررة، إذ تقول قطر إن العمال ماتوا بسبب أزمات قلبية أو مشكلات في التنفس.

وشكّكت هيئات حقوقية ومؤسسات تعني بشؤون العمال بالرواية القطرية بشأن وفاة مئات العمال، وقالت إن الدوحة لا تقدم تقارير تشريح للجثث، بهدف إخفاء الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

ولم تسمح السلطات القطرية لطاقم «دويتش فيله» بزيارة أي من المنشآت قيد الإنشاء ذات الصلة بمونديال 2022، متذرعة بأن الطاقم لم يتقدم بطلب تصريح لذلك قبل فترة كافية.

• الدوحة لم تفِ بوعودها المتكررة بشأن إصلاح أوضاع العمال المعيشية، ولاتزال تضرب بقوانين العمل الدولية ومطالب مؤسسات حقوق الإنسان عرض الحائط.