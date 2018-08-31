قرقاش: شتاء قطر المظلم سيطول بسبب تآمرها.. والتقارب مع إيران والحوثي لن يفلح

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، أن شتاء قطر سيطول، نتيجة سياسة التحامل والتآمر وحرق الجسور التي ميّزت الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، كما أكد تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، مشيراً إلى أن الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي لن يفلح.

وقال قرقاش في تغريدة على حاسبه في موقع «تويتر»: «مقال سفير قطر في الـ(واشنطن بوست) وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة، عودة الوعي القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة، وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح».

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة أخرى، أن «تكرار الادعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف لـ(القاعدة) من قبل السفير القطري لن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأميركا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره».

وختم قرقاش تغريداته بالقول «التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن الْيَوْمَ هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول».