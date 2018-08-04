قرقاش: تسييس قطر للحج وترويع مواطنيها غياب واضح للرؤية الواعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قطر بتسييس الحج وترويع مواطنيها، وأكد أن هذا الموقف القطري يعبر عن «غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ما هو سياسي آني وما هو أهم»، واعتبر قرار الدوحة منع مواطنيها من الحج قراراً «خاطئاً» و«شاذاً».

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ما هو سياسي آني وما هو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج علامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم».

وأضاف في تغريدة ثانية «وحين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات سيبقى عالقاً قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئ والشاذ، خارج عن الإجماع، والدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها».