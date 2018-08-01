محللون: فضيحة المونديال فاقمت من هزائم قطر السياسية

المصدر: «بوابة العين»

شدد خبراء ومحللون سياسيون بريطانيون وعرب على ضرورة معاقبة النظام القطري، على خلفية انتهاكه قواعد الترشح لتنظيم مونديال 2022، بعد ما تم كشفه من قبل الإعلام الغربي من «عمليات قذرة» قامت بها الدوحة لتشويه الدول المنافسة للحصول على تنظيم البطولة.

وأكد الصحافي البريطاني، ويليام وارد، أن ما كشف عنه البرلماني داميان كولينز في تصريحات نقلتها صحيفة «صنداي تايمز» بشأن الأنشطة غير القانونية، التي قام بها وكلاء النظام القطري خلال تلك المنافسة «تعد صادمة للغاية، ولكنها ليست مفاجأة».

وقال وارد: «كان هناك شكوك متنامية في بريطانيا وأوروبا بأن اختيار قطر لاستضافة كأس العالم تم عن طريق وسائل سرية وغير تقليدية، وربما غير قانونية».

وأضاف أنه «لا يمكن لـ(الفيفا) أن يسمح بتدمير الاسم الجيد والسمعة الحسنة لكرة القدم في العالم، بسبب مثل هذه الأنشطة غير القانونية».

بدوره، قال الخبير الإعلامي والمراقب السياسي السوداني المقيم في بريطانيا، معتصم حارث الضوي، إن سلسلة الهزائم السياسية التي تعرض لها النظام القطري تفاقمت كثيراً في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن تقرير «بي بي سي» عن دفع فدية لتنظيمات إرهابية في العراق، وتقرير قناة «فرنسا ٢٤» الاستقصائي عن الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال الأجانب، أديا إلى تحويل زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أخيراً، إلى لندن إلى عبء ثقيل على الحكومة البريطانية.

ولفت الضوي إلى أن التحقيق الصحافي الذي نشرته صحيفة «صنداي تايمز» عن العمليات القذرة التي صاحبت الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم المقبلة، جاء ليضيف حلقة جديدة من الضربات الإعلامية الموجعة لنظام الحمدين.

وأضاف «في مقابل هذه الإخفاقات، لا نلمس سياسة إعلامية واضحة للدفاع، بل إن النظام القطري مازال يتعاطى مع الأمور بطريقة غريبة، ومازال يركز على شركات العلاقات العامة، وأثبتت الأيام أن هذه السياسة لا تحقق نتائج ملموسة».

وشدد على ضرورة أن يدرك نظام الحمدين أن التعويل على الدول الأجنبية لن يجدي على المدى الطويل، وأن حل الأزمة الراهنة لابد أن يحدث داخل البيت الخليجي والعربي.

في السياق، أكد المحلل السياسي الدكتور صلاح أبوالفضل أن النظام القطري استخدم أمواله لكسب تلك المنافسة، دون أن يكون مؤهلاً لها على وجه الحقيقة.

وأشار إلى أن «قطر لاتزال تلعب دوراً خبيثاً جداً في المنطقة، وينفق نظام الحمدين أموالاً طائلة على اللجان الإلكترونية الإخوانية».

وجاءت تصريحات المحللين السياسيين تعليقاً على تصريحات رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية والرياضية بمجلس العموم البريطاني، داميان كولينز، التي أدلى بها خلال مداخلة على الهواء بقناة «بي بي سي5»، ونشرتها صحيفة «صنداي تايمز» الأحد الماضي.

وأثارت تلك التصريحات جدلاً كبيراً حول شرعية تنظيم قطر لمونديال 2022، حيث أكد كولينز أن قطر استعانت بشركة دعاية أميركية، يعمل بها ضباط استخبارات سابقون بوكالة «سي آي إيه»، وأن تلك الشركة تعمدت تشويه خصوم الدوحة في المنافسة، خصوصاً الولايات المتحدة وأستراليا، من أجل أن يرسو العطاء على قطر.

وأكد كولينز أن لديه وثيقة تثبت أن قطر دفعت رشوة قدرها 9000 دولار لأحد الأكاديميين، حتى يصدر تقريراً سلبياً عن الكلفة الضخمة التي تتحملها الولايات المتحدة إذا نظمت كأس العالم.

من ناحية أخرى، واصلت الشركات القطرية الكبرى نزيف الخسائر، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، وتدني الأنشطة الاستثمارية.

وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات، تراجع صافي ربح شركة «أعمال» المدرجة في بورصة قطر، التي تعمل ضمن أربعة قطاعات رئيسة، الإنتاج الصناعي، والتجارة والتوزيع، والعقارات، وإدارة الخدمات، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت أرباح الشركة، ومقرها الدوحة، 228.9 مليون ريال، مقابل 240.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2017. وتراجع العائد على السهم لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 0.36 ريال، مقابل 0.38 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

ولم تفصح إدارة الشركة عن أسباب انخفاض الربح، فيما قال رئيس مجلس الإدارة، فيصل بن قاسم آل ثاني، إنه تم تحقيق نتائج جيدة إلى حد كبير، مضيفاً أن الانخفاضات المعلنة لا تعكس بدقة حقيقة الأداء المالي للشركة، وفق قوله.

وتظهر بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر تراجعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدوحة، في مؤشر يؤكد تراجع حجم الثقة في مدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة تكاليف الدين العام العالية التي تحيط به.

• قطر استعانت بضباط استخبارات سابقين في وكالة الـ«سي آي إيه»، لتشويه خصومها.