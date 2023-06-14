نهاية مأساوية لمعركة بين فيل ووحيد القرن.. فيديو

يعد الفيل أضخم الكائنات الحية على وجه الأرض، بينما يشكل حيوان وحيد القرن قوة ضاربة بقرنه المميز، فماذا لا وقعت معركة بين هذين العملاقين في الظلام؟

شارك مسؤول خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، مؤخرًا مقطع فيديو لمعركة نادرة بين الحيوانين الضخمين، على موقع "تويتر"، والتي انتهت بنهاية دموية.

لم يوضح الفيديو سبب المعركة، إلا أنها بدأت بين الإثنين خلال ثوان تمكن خلال الفيل الضخم من طرح وحيد القرن أرضاً.

ومع اشتعال حدة المعركة التي لم تستمر إلى لثوان، حسمها الفيل سريعاً وبسهولة عندما تمكن من وحيد القرن، ثم غرس نابيه فيه، ما جعله يشل حركة وحيد القرن، الذي حاول جاهداً الفكاك من الفيل.

في النهاية تمكن وحيد القرن من الهرب وهو مسخن بجراحه، بعد أن أيقن أن استمرار المعركة سيؤدي إلى هلاكه، ولم يتم التأكد من مصير وحيد القرن بعد معركة مأساوية له لن ينساها.