بقرار جمهوري.. السيسي يسمح بزواج دبلوماسي مصري من فتاة عربية

نشر عدد الجريدة الرسمية في مصر، الصادر صباح اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، رقم 641 لسنة 2022 بالسماح لـ علاء الدين عبدالمنعم محمد السفير بالسلك ىالدبلوماسى والقنصلى، بالزواج من الآنسة لارا طلال محمد والتي تحمل الجنسية الأردنية.

يأتي ذلك وفق قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وفيه أن لرئيس الجمهورية الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج بمن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية وذلك للاعتبارات التي يقدرها الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة.