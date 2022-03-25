السعودية تعيد التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات أميركا وبريطانيا وشنغن

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعادة فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن بدخول أراضيها .

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه يمكن لمواطني الدول المذكورة من حاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية "الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل" الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول إلى المملكة، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.

ويتعين على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة.

ويعد خيار التأشيرة عند الوصول متاحاً لمواطني الدول المؤهلة لبرنامج التأشيرة الإلكترونية الذي جرى إطلاقه في عام 2019، كما يتعين على جميع الزوار الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر كورونا؛ التي يمكن الحصول عليها من جميع مطارات المملكة الدولية عند الوصول.

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