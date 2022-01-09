السعودية: زيارة قبر الرسول للرجال فقط ولا تصاريح للنساء

المصدر: الرياض - وكالات

أوقفت السلطات السعودية اليوم الأحد إعطاء تصاريح زيارة النساء لقبر محمد صلى الله عليه وسلم ، واقتصرتها على الرجال فقط وتكون مرة واحدة فقط كل 30 يوما.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، إنه" لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، حيث تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي" ، وفقا لصحيفة "عكاظ اونلاين" اليوم.

وأكدت الوزارة أنه "في ما يخص زيارة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما".

وكشفت وزارة الحج والعمرة أنه "لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما بالنسبة لمواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، فتتم متابعة تطبيق "اعتمرنا" باستمرار للحجز حسب المتاح".

وشددت على أنه يشترط لذلك إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news