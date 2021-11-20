تطاير الدولارات من مركبة مصفحة على طريق سريع في كاليفورنيا (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو لحظة تطاير كميات كبيرة من أوراق الدولار التي كانت تحملها شاحنة مصفحة لنقل الأموال، على أحد الطرق الرئيسية بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويوضح المقطع المتداول على موقع "تويتر"، أنه عقب رؤية سالكي الطريق تطاير الدولارات أوقفوا سياراتهم وقاموا بتعطيل الطريق من أجل جمع ما بوسعهم من أموال.

وقعت رزم الأموال النقدية من المركبة ، ما دفع بسائقين إلى التهافت للإفادة من هذه الفرصة غير المتوقعة. غير أن فرحة السائقين لم تعمّر طويلا، إذ وصلت الشرطة سريعا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته وأوقفت شخصين أظهرا طمعا كبيرا في هذه الحادثة.

وقال السرجنت كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا خلال مؤتمر صحافي "ثمة فيديوهات كثيرة تظهر أناسا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض".

وأكد أن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.

وقد وقعت الحادثة بعدما فتح باب المركبة المصفحة عرضا بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو في منطقة غير بعيدة من الحدود مع المكسيك.

وتظهر فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أناسا يتوقفون على الطريق ويتهافتون ليغرفوا الأوراق النقدية الخضراء.

حتى أن البعض كان يرميها في الهواء كالنثار.

تطاير الـ دولارات على احد الطرق السريعه في كاليفورنيا بعدما فُتح باب مركبة نقل أموال بالخطأ

pic.twitter.com/XAB6PNDxnH — محتوى content (@ksa_content) November 20, 2021

وكتب مستخدم عبر انستغرام "هل رأيتم هذا قبلا؟ ماذا تفعلون لو حصل معكم ذلك؟" وحذّرت الشرطة من أنها ستستعين بهذه الفيديوهات لتقفي أثر الأشخاص الذين لن يعيدوا المال الذي جمعوه من دون وجه حق.

وقال السرجنت مارتن "من الأفضل أن يتحلّوا بالنزاهة بدل انتظار أن نجدهم ونقرع بابهم".

وأوقفت الشرطة في مكان الحادثة رجلا وامرأة تهافتا لجمع الأموال، لكنهما علقا خارج سيارتهما على الطريق السريع بعدما أوصداها خطأ والمفتاح في داخلها.

وعلقت السلطات الأميركية على مقطع الفيديو بالقول إن السبب في تساقط هذا الكم من الأموال هو أن الباب المصفح الموجود بالسيارة انفتح فجأة وسقطت منه أكياس النقود، وتمزق أحد الأكياس، مما أدى إلى تبعثرها في كافة أنحاء الطريق السريع.

وقالت السلطات بولاية كاليفورنيا إن أوراق الدولار التي تناثرت عبر الطريق كانت بالدرجة الأولى من فئتي دولار و20 دولارا.



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