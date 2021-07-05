فيلم هندي.. شاب يقاضي والده بعد أن اكتشف أن طليقته صارت "أمه"

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

على طريقة الأفلام الهندية، أصيب شاب هندي في ولاية أوتار براديش بالصدمة بعد أن اكتشف أن زوجته السابقة هي الآن في مقام أمه، بعد أن تزوجت والده.

وجاء اكتشاف الشاب للحادثة بعد أن تقدم للشرطة ببلاغ عن اختفاء والده (45 عاماً)، الذي ترك المنزل ليعيش في مكان آخر، وتوقف عن الانفاق عن ابنه الذي قدم البلاغ، ليكتشف أن والده تزوج، وكانت المفاجأة أن زوجة أبيه الجديدة هي نفس الفتاة التي تزوجها الابن عام 2016، وطلقها بعد ستة أشهر فقط، بسبب الخلافات وقلة الخبرة حيث كانا قاصرين حينها، حيث أصرت العروس حينها على الطلاق بدعوى أن العريس مازال "صبياً" ومدمنًا على الكحول، ورفضت جميع محاولات الصلح التي قام بها العريس.

وقال موقع "إنديا" إنه فور علم الابن مؤخراً أن والده قد تزوج بالفعل من زوجته السابقة، قدم شكوى في مركز شرطة بيسولي ودُعي الطرفان لعقد اجتماع يوم السبت الماضي.

وقال ضابط الدائرة، فيناي تشوهان، "إن الشكوى قيد التحقيق والشرطة تتخذ الإجراءات وفقًا للقانون. نحن نحاول الوساطة على الرغم من أن الأب والابن كانا عدوانيين إلى حد ما خلال اجتماع السبت".

في غضون ذلك، رفضت الفتاة التي أصبحت الآن بمثابة "أم" زوجها السابق العودة إليه وقالت إنها سعيدة للغاية بزوجها الثاني (والد زوجها السابق).

وأوضحت الشرطة أن الموضوع معقد لأن زواج الابن لم يكن موثق، نظراً لأن واقعة الزواج الأول تمت لقاصرين، وهو ما لا يتم توثيقه.

وقال ضابط الشرطة: "سيتلقى الطرفان إشعارًا بجلسات أخرى".

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