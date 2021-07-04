«فتاة الحسكة».. جريمة عائلية بشعة تشعل غضبا في سورية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أثارت واقعة قتل فتاة سورية قاصر في محافظة الحسكة رميا بالرصاص بذريعة «الشرف»، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع للواقعة يظهر قيام أفراد من عائلة سورية بتنفيذ عملية قتل الفتاة بطريقة وحشية رميا بالرصاص، بعد اصطحابها إلى منزل مهجور قرب منزل مهجور بريف مدينة ديريك وقاموا بتصويب الرصاص في رأسها مباشرة.

ومقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي حرك موجة من الغضب. وأطلق ناشطون هاشتاغ #حق_فتاة_الحسكة، مطالبين بمحاكمة الجناة ووقف القتل والعنف ضد النساء.

وفيما ذكر عدد من المواقع الإخبارية أن الفتاة تبلغ 16 عاماً، أكد مركز توثيق الانتهاكات في شمال سورية أنها في عمر 18 عاماً.

كما قال المركز إنه تمكن من «تحديد هوية الفتاة، وهي تبلغ 18 عاماً، واسمها عيدة الحمودي السعيدو، من حي الزهور بحي الغويران في مدينة الحسكة».

وعن تفاصيل الجريمة، أوضح المركز أن الفتاة «قتلت على يد أفراد من عائلتها بمشاركة الأب والأخ، بذريعة جريمة شرف، وهم من عشيرة الشرابين. وقرر ذووها قتلها بعد معرفتهم بعلاقة تربطها بشاب من المنطقة، تمكن من الفرار لتواجه الفتاة وحيدة مصيرها المأساوي».

إلى ذلك أضاف أن العائلة حرمت الفتاة من الطعام والماء لأيام قبل قتلها، لافتاً إلى أنه تم «الاعتداء عليها بشكل وحشي وبشع حتى اكتمال الجريمة بقتلها بأسلحة رشاشة ومسدسات من قبل أكثر من شخص».

من جهته أصدر مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سورية بيانا أدان فيه جريمة القتل الصادمة بحق فتاة الحسكة، مطالبا بإنزال أشد العقوبات بحق المتهمين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وطالب المركز «الجهات الأمنية المختصة بالقبض على الفاعلين وإدانتهم وفقا للقانون وإنزال أشد العقوبات بحقهم».

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