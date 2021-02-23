إصابة الفنان المصري يوسف شعبان بـ«كورونا» ونقله إلى المستشفى

المصدر: القاهرة - متابعات

أصيب الممثل المصري يوسف شعبان، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حيث تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العجوزة بحي الجيزة.

يذكر، أن آخر تصريح ليوسف شعبان، كان ردا على الإعلامي تامر أمين، التي أثارت حديث له في برنامجه «آخر النهار» استياء عدد كبير من أهالي الصعيد، حيث جرى إيقافه عن العمل الإعلامي وإحالته للتحقيق.

وقال يوسف شعبان، لـ«الوطن»، إنه لا يجب ولا يصح الإساءة مطلقا لأهل الصعيد، لأنهم عمود رئيس من أعمدة الوطن، وهم خط أحمر، وعلينا أن ندعمهم على ما يبذلونه في بناء البلد.

وأشار شعبان، إلى أن الدراما المصرية أظهرت بقوة دور الصعيد والصعايدة في مئات الأعمال الدرامية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

ويشارك الفنان يوسف شعبان حاليا في تصوير مسلسل «عش الدبابير» مع الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد، وذلك لعرضه في موسم رمضان 2021، بعد غياب عن الجمهور دام لمدة 5 سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news