بالفيديو.. عودة الحياة للصم في فلسطين بلمسة وفاء إماراتية

المصدر: زهير دوله - الضفة الغربية:

جهود هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية في الأراضي الفلسطينية، لا تقتصر على المشاريع التنموية والإغاثية، بل تسعى جاهدة لتصل أياديها البيضاء إلى مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، لتلمس احتياجات المواطنين في مختلف قطاعات الحياة الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، لتقديم الحلول الشافية، والتخفيف من أوجاع الأهالي القاسية.

مشروع توفير السماعات الطبية هي بادرة خير وعطاء، سارعت إلى تنفيذها هيئة الأعمال الخيرية، لمد يد العون إلى شريحة الصم في المجتمع الفلسطيني، حيث وفرت للآلاف منهم سماعات طبية، في ظل تردي أوضاعهم المادية، لتعود الحياة لهم بعد أن قدر لهم الحرمان من حاسة السمع.

ويقول مدير مكتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية في الأراضي الفلسطينية إبراهيم راشد،«إن مشروع السماعات الطبية أطلق لتلمس احتياجات الصم، وإنهاء معاناتهم، في ظل تردي أوضاعهم المادية، وعدم تمكنهم من شراء السماعات الطبية، التي يبلغ ثمن الواحدة منها ٢٥٠٠ شيكل.

ويضيف،«سيبقى مشروع توفير السماعات الطبية متواصلا، ليشمل أكبر عدد من الصم، في مناطق ومدن الأراضي الفلسطينية كافة، في مدينة القدس الشريف، وقطاع غزة، ومدن الضفة الغربية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news