بالفيديو.. «دفع الوباء» حملة إغاثة إماراتية للفلسطينيين لمواجهة «كورونا»

المصدر: زهير دوله - مدينة الخليل - الضفة الغربية:

في ظل تفشي وباء كورونا بصورة ملفتة في مدن الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص مدينة الخليل، نشطت هيئة الأعمال الخيرية العالمية بدولة الإمارات، لتحمل على عاتقها مهمة تعزيز إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتأمين الاحتياجات والتدابير الاحترازية كافة للفلسطينيين، خاصة داخل مراكز الحجر الصحي، سواء في المستشفيات أو في المنازل.

هذا الدور المنظم اجتمع في مشروع حملة دفع الوباء ضمن إغاثة طوارئ كورونا التي تقدمها هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية للفلسطينيين في مدن الضفة، والتي تشمل تعقيم الشوارع، وتوفير المواد الغذائية اليومية المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي، وفي المنازل، وإمداد المواطنين بكافة مواد التعقيم.

عدسة «الإمارات اليوم» وثقت هذه الجهود التي ما زالت تبذل للوصول إلى كافة البلدات الفلسطينية في مدن الضفة الغربية، راصدة الجولات اليومية التي تنفذها طواقم هيئة الأعمال الخيرية العالمية، لتوفير جميع احتياجات المواطنين.

ويقول مدير مكتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية في فلسطين إبراهيم راشد،«إن هيئة الأعمال الخيرية توفر الاحتياجات للمواطنين في مدينة الخليل ومدن الضفة الغربية، في ظل إجراءات مواجهة كورونا، حيث أن هذه الحملة ليست لأولى، ولن تكون الأخيرة».

وتضمن حملة دفع الوباء، بحسب راشد، تقديم مواد النظافة الشخصية على المناطق كافة، ومواد التعقيم المنزلي والمكاني، وتوفير وجبات الطعام اليومية وطرود المواد الغذائية للجنة زكاة مدينة الخليل ومحافظة الخليل لإيصالها إلى المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي المنزلي.

من جهته، يقول محافظ محافظة مدينة الخليل اللواء جبريل البكري،«إن هذا التدخل العاجل من هيئة الأعمال الخيرية مهم جدا، ويتطلب الاستمرار في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين على صعيد محافظة مدينة الخليل وقراها وبلداتها.

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