بالفيديو.. مهرجان "لحوم الكلاب" المثير للجدل يتحدى "كورونا" في الصين

انطلق مهرجان لحوم الكلاب المثير للجدل في الصين على الرغم من محاولات الحكومة الجديدة تعزيز سبل الوقاية من وباء كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن الآلاف يتوافدون عادةً على المهرجان الذي يستمر 10 أيام في مدينة يولين الجنوبية الغربية، لكن النشطاء قالوا إن الحضور هذا العام قد انخفض، أملين أن يكون هذا الحدث هو الأخير من نوعه.

@ChineseEmbinUK China's 10-Day Dog Torture Festival started yesterday. China eats diseased & tortured dog meat b/c they think it's good for them. Then they barbeque, blowtorch, boil & skin the dogs ALIVE. They also beat dogs to death. Eating tortured dog meat is NOT healthy. @WHO pic.twitter.com/8g3B8Lxt2x