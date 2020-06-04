خبير صحي: مراوح السقف والتكييفات المركزية تنشر عدوى "كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية، الدكتور إيهاب عطية، أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحذر عطية، وهو خبير في مكافحة العدوى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"المصرية، من مروحة السقف، مشيرًا إلى أن مروحة السقف تسهم في نشر الهواء الملوث داخل الغرف، وتزيد من احتمالية الإصابة بكورونا، ناصحًا بالتهوية الطبيعية في الأماكن المغلقة التي بها تكييفات مركزية للوقاية من الإصابة بكورونا.

ونصح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، بارتداء الكمامة بشكل دائم في كل الأماكن التي بها تكييفات مركزية، لافتا إلى أن غسل اليدين باستمرار أفضل وسيلة لمنع انتقال عدوى كورونا.

وأشار "عطية" إلى ضرورة خلع الحذاء خارج المنزل، حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news