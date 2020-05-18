دراسة تحذر المتعافين من "كورونا" من ممارسة العلاقات الزوجية لمدة شهر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

دعا مسؤولون طبيون في تايلاند الناجين من وباء كورونا إلى الانتظار ثلاثين يوما بعد التعافي، قبل ممارسة العلاقات الحميمية أو تقبيل شريكات حياتهم.

وقال موقع قناة "الحرة" الأميركية أن تلك المطالبات استندت إلى دراسة صينية حذرت من أن الفيروس المستجد يبقى في السائل المنوي للرجال حتى بعد شفائهم من المرض.

ووباء كورونا المعروف علميا باسم كوفيد-19، مرض تنفسي ينتشر بشكل أساسي عبر قطرات اللعاب، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الفيروس المسبب له يمكن أن يتكاثر في الخصيتين أو ينتقل قطعا عبر الجنس.

لكن الخبراء التايلنديين قالوا إن من الأفضل الامتناع عن الجنس لأن هناك فرصة كبيرة لانتقال الفيروس المعروف باسم سارس- كوف 2، عبر السائل المنوي.

فهناك أمراض فيروسية مثل Zika عرف عنها أولا أنها غير منقولة جنسيا، لكن الدراسات أثبتت لاحقا أنها تنتقل عبر الجنس.

وقال فيراوات مانوسوتي، وهو خبير طبي كبير في إدارة مكافحة الأمراض المعدية في تايلاند، لموقع Business Insider إن "الابتعاد عن الجنس لمدة 30 يوما على الأقل، بعد أن يتعافى شخص ما من الفيروس التاجي، قد يساعد في الحد من انتشاره".

ولم يكتف الخبير التايلندي مانوسوتي بمنع المتعافين عن الجنس لمدة شهر فحسب، بل دعاهم إلى ارتداء الواقي الذكري عندما يبدأون في ممارسة الجنس مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الشهر.

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