كلمات في ذاكرة المصريين لـ«مبارك»: «الوطن باقٍ والأشخاص زائلون»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

مع رحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد بقائه في سلطة الحكم لنحو 30 عامًا وتنحيه عن الحكم يوم 11 فبراير 2011، يبقي هناك العديد من الكلمات التي جاءت على لسانه خلال أيام ثورة 25 يناير، التي خرجت للمطالبه برحيله.

ومن ابرز تلك الجمل حسب "المصري اليوم" :

- هذه التظاهرات ما كان لها أن تتم لولا مساحات حرية الرأي الموجودة في البلاد.

- أتمسك بالحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وعدم الانجراف بشعبها لمنزلقات.

- لا أتحدث إليكم اليوم كرئيس جمهورية، بل كمصري شاءت الأقدار أن يتحمل مسؤولية هذا الوطن حربًا وسلمًا.

- لم أكن يومًا طالبًا لسلطة أو جاه.

- لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية جديدة.

- هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت.

- سيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري بما لنا أو علينا.

- الوطن باقٍ والأشخاص زائلون.