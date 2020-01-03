شاهد.. صور وفيديو لعراقيين يرقصون في الشارع بعد مقتل سليماني

المصدر: واشنطن - أ ف ب

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة على «تويتر» تسجيل فيديو قال إنه لعراقيين «يرقصون في الشارع» احتفالا بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق.

وكتب بومبيو في تغريدة مرفقة بالتسجيل الذي يظهر فيه حشد يجري في شارع وهو يرفع أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها «عراقيون»، «عراقيون يرقصون في الشارع من أجل الحرية، معبرين عن امتنانهم لأن الجنرال سليماني لم يعد موجودا».

ولم يذكر وزير الخارجية الأميركي مصدر هذا الفيديو ولا مكان تسجيله.

وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن عشرات من العراقيين الذين يشاركون منذ أكثر من ثلاثة أشهر في حركة الاحتجاج ضد السلطات العراقية والنفوذ الإيراني، تجمعوا صباح الجمعة في ساحة التحرير في وسط بغداد، وهم يغنون ويرقصون بعد انتشار خبر مقتل سليماني.

وقال أحدهم لوكالة فرانس برس «يا قاسم سليماني، هذا نصر رباني».

واغتيل الجنرال الإيراني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.