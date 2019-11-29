شاهد.. منزل و«عمرة» لراع سوداني وأسرته بسبب «تيس»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لراعي أغنام سوداني من قبيلة الهدندوة يقيم في منطقة نائية بشرق السودان، وهو يُهدي ضيوفه السعوديين «تيسا» تقدر قيمته بـ 500 جنيه سوداني، رغم فقره وحاجته.

ورفض الراعي ويدعى آدم تقاضي ثمن التيس من رحالة سعودي ورفاقه، وأصر على تقديمه للسعوديين هدية «كرامة» بالمصطلح السوداني من دون مقابل.

وعلى الرغم من إلحاح الرحالة السعودي، تمسك آدم بموقفه، بل وقال للسعوديين إنه مستعد لإهدائهم أكثر من واحد.

وبالفعل، جلب رفيقه التيس ووضع في سيارة الرحالة السعودي، وكان الراعي السوداني ورفيقه سعداء بعفوية بما يجري حولهم، في موقف يظهر الكرم البدوي الأصيل والصادق.

وذكرت صحيفة «عكاظ» أنها اتصلت بالرحالة السعودي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، وأفاد بأن مقطع الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صوّر حديثا، وأنه فوجئ بانتشاره.

وروى الرحالة السعودي أنه يوثق دائما رحلاته في مختلف الدول بالفيديو، لكنه لا ينشرها على حساباته، وفعل الأمر ذاته في هذه المرة، لكنه أرسل المقطع إلى أقاربه، ويبدو أن أحدهم نشره لإظهار اعتزازه بوقف الراعي وكرمه.

ونقلت الصحيفة أن رجل أعمال سعودي أعجب على ما يبدو بشهامة الراعي البسيط، الذي ظهر في المقطع المتداول على مواقع التواصل، وهو يجود رغم فقره وحالته المادية بإكرام ضيفه السعودي، فأعلن «تبرعه بمنزل له في السودان، وتغطية نفقات عمرة له ولأسرته».