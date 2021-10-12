المؤسسات التعليمية ليست مكاناً لتكرار التجارب غير المجدية..

أن ينتقل خبير أجنبي من مؤسسة إلى أخرى، فهذا أمر طبيعي لا ضرر فيه، والحال لا تختلف كثيراً في معظم المجالات، فالخبراء الأجانب قد ينتقلون من مكان إلى آخر، ومن جهة محلية أو اتحادية إلى أخرى، حسب الحاجة إليهم، وهذا أمر لا يمكن معارضته أو الوقوف ضده. ورغم أن الإمارات حالياً ليست في حاجة ماسة لخبراء أو مستشارين أجانب، إلا في مجالات محدودة، إلا أننا لا ننكر ضرورة وجودهم، وليس من المنطقي المطالبة بالاستغناء عنهم.

مجال واحد، استثناء مما سبق، وهو لا يقبل المساومة، ولا يقبل التجريب والمراهنة، فهو مجال مهم وحيوي، ويحدد مصير أجيال قادمة، إنه مجال التعليم، وخاصة في مراحله الجامعية، حيث تُصنع الأجيال المقبلة في هذه المؤسسات التعليمية، وحيث تبنى شخصيات وأفكار وهويات الشباب والشابات الذين سيمسكون زمام الأمور، وسيديرون دفة العمل الحكومي والخاص في البلد خلال الخمسين سنة المقبلة، هؤلاء لا يمكن التلاعب بهم، ولا يمكن استخدامهم كـ«فئران تجارب» لأفكار وبرامج خبراء أجانب، لا همّ لهم سوى تحقيق أعلى كسب مالي في أقل فترة زمنية ممكنة، ومعنى ذلك من يثبت فشلهم منهم في جامعة عريقة مثل جامعة الإمارات، فلا يمكن الوثوق به في جامعة مهمة أخرى كجامعة زايد!

والبرامج التي تفشل في تحقيق متطلبات الدولة، ورؤية التعليم، ومستقبل الطلبة، في جامعة الإمارات، وتقرر الجهات المعنية إلغاءها عن تجربة وقناعة ودراسة، لا يمكنها إطلاقاً أن تنجح في جامعة زايد، العقل والمنطق يؤكدان ذلك، فالمدخلات واحدة، والبيئة التعليمية متشابهة، والمستهدفون من الطلبة، هم من الفئة ذاتها، فلِمَ الإصرار على إضاعة المزيد من الوقت، والمراهنة على خبراء أثبتوا فشلهم، وتم إقصاؤهم، وأثبتوا أنه لا يمكنهم تحقيق فائدة أو نقلة تعليمية مهمة للطلبة والطالبات، أين الحكمة في ذلك؟

والأسوأ من هذا، أولئك الأجانب الذين يطلق عليهم خبراء أو مستشارون، والذين ثبت فشلهم الذريع، وتم الاستغناء عن خدماتهم، وسط كثير من علامات الاستغراب والتعجب من طريقة إدارتهم، وأشياء أخرى، كيف يمكن تعيينهم مرة أخرى في مؤسسة تعليمية ضخمة ومهمة مثل جامعة زايد، ليمارسوا الدور السيئ نفسه، ويقرروا الخطط والبرامج الممنهجة ذاتها في تهميش المسؤولين المواطنين وطردهم، وجلب وتعيين أصدقائهم وتابعيهم، بل تطبيق أضعف الاستراتيجيات وأفشلها، والتي لا يمكنها أبداً تطوير العلم والمعرفة، كيف يمكنهم ذلك؟

وكيف يتنقلون بسهولة فائقة بعد اكتشاف فشلهم في مؤسسة، ليتمكنوا من الإمساك بزمام الأمور في مؤسسة أخرى، وبكل مرونة وسرعة وسهولة؟!

الطباخ الفاشل سيظل فاشلاً حتى لو تغير المطبخ، أو تغيرت أدوات الطبخ، لأن الفشل هنا مرتبط بالطباخ نفسه، وبإمكاناته ومهارته المتواضعة، لا في المطبخ، لذا لا يمكنه أن يصنع طبخة جيدة، مهما كان المكان والشكل وتجهيزات المطبخ، هذه هي حال هؤلاء الخبراء، ومع ذلك هناك من لا يقتنع بذلك، إنه أمر غريب حقاً، لا يمكن قبوله أو حتى تصديقه، لكنه، وللأسف، حدث هُنا، ولايزال يحدث!

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